Este es el pronóstico para el martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes una jornada con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 19° Centígrados y la mínima de 14°. El viento se presentará del este a 15 kilómetros con ráfagas de 27 kilómetros. Para la noche, seguirá del este a 24 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad.
El cielo estará con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones en el día. Hacia la noche habrá lluvias débiles y dispersas.
Para el miércoles se espera una temperatura máxima de 17° y la mínima de 11° Centígrados.