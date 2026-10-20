El jardín N.º 3 de Plaza Huincul abrió el cronograma de inscripciones para el ciclo lectivo 2027

El procedimiento se llevará adelante de forma virtual

El Jardín de Infantes N.º 3 de Plaza Huincul informó las fechas de inscripción para el ciclo lectivo 2027, destinadas a niños y niñas que ingresarán a las salas de 2, 3 y 4 años. El trámite se realizará de manera online a través de la plataforma habilitada por el sistema educativo de Neuquén.

Según el cronograma establecido, las inscripciones comenzarán el 2 de noviembre con la sala de 4 años, cuyo período se extenderá hasta el día 3 inclusive.

En tanto, las familias interesadas en inscribir a sus hijos e hijas en la sala de 3 años deberán realizar el trámite los días 4 y 5 de noviembre.

Por último, la inscripción para la sala de 2 años estará habilitada el 6 de noviembre.

Cómo realizar la inscripción

El procedimiento se llevará adelante de forma virtual mediante el sitio oficial de inscripciones del sistema educativo provincial.

Las familias deberán ingresar a la siguiente dirección para completar el trámite correspondiente: https://inscripciones.neuquen.edu.ar.