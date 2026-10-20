El IFD N°14 realizará una jornada sobre los 20 años de la ESI

Acredita puntaje docente

El Instituto de Formación Docente N°14 “Aníbal Ponce” de Cutral Có llevará adelante una nueva propuesta de formación continua vinculada a la Educación Sexual Integral (ESI), bajo el eje “Cartografías de la diversidad”.

El primer encuentro se realizará el jueves 22 de octubre, a las 18:30, y tendrá como destinatarios a docentes de nivel secundario y estudiantes de profesorados de nivel secundario.

La actividad estará a cargo de Reyes Dana y contará con la participación de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la VII Jornada de Formación Continua “A 20 años de la ESI: Derechos, experiencias y desafíos”, que propone generar espacios de reflexión sobre las prácticas pedagógicas y el abordaje de la diversidad en las instituciones educativas.

Asimismo, se informó que la propuesta acredita puntaje docente, aunque el aval correspondiente se encuentra actualmente en trámite.