Corte de energía afecta a Plaza Huincul

El servicio salió de funcionamiento por una falla imprevista que todavía no fue diagnosticada.

Desde Copelco se informó que, a las 13:36 hs, se produjo la apertura del Alimentador N°1 de Plaza Huincul debido a una falla a tierra, ocasionando una interrupción no programada del suministro eléctrico en Plaza Huincul y sectores de Cutral Co.

“Personal operativo se encuentra trabajando en la detección de la falla y en las tareas necesarias para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la brevedad”, se detalló

Zonas afectadas: