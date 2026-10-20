Corte de energía afecta a Plaza Huincul

El servicio salió de funcionamiento por una falla imprevista que todavía no fue diagnosticada.
Desde Copelco se informó que, a las 13:36 hs, se produjo la apertura del Alimentador N°1 de Plaza Huincul debido a una falla a tierra, ocasionando una interrupción no programada del suministro eléctrico en Plaza Huincul y sectores de Cutral Co.
“Personal operativo se encuentra trabajando en la detección de la falla y en las tareas necesarias para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la brevedad”, se detalló
Zonas afectadas:
- Barrio Uno,
- Central,
- Suyai,
- 25 de Mayo Plaza Huincul,
- Soufal,
- Barrio Norte,
- Ruca-co
- Barrio parque Este-Oeste Cutral Co