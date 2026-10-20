Convocan a una reunión vecinal para promover la tenencia responsable de mascotas en Parque Este

Los vecinos del barrio Parque Este convocaron a una reunión para abordar la problemática de los perros cuyos dueños no se hacen responsables de su cuidado, en el marco de una iniciativa orientada a promover la tenencia responsable de mascotas.
El encuentro tendrá lugar este martes 20 de octubre, a las 18, en la sede barrial ubicada en Lago Agrio 1400. La convocatoria está dirigida tanto a los residentes del sector como a funcionarios municipales, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y buscar respuestas ante una situación que preocupa a la comunidad.
Según se informó, durante la reunión se redactará una nota que será puesta a consideración de los vecinos para su firma. El documento buscará dejar constancia del reclamo y contribuir a impulsar medidas frente a inconvenientes ocasionados por la falta de responsabilidad de algunos propietarios.