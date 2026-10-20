Convocan a una reunión vecinal para promover la tenencia responsable de mascotas en Parque Este

Redactarán un reclamo por la falta de responsabilidad de algunos propietarios.

Los vecinos del barrio Parque Este convocaron a una reunión para abordar la problemática de los perros cuyos dueños no se hacen responsables de su cuidado, en el marco de una iniciativa orientada a promover la tenencia responsable de mascotas.

El encuentro tendrá lugar este martes 20 de octubre, a las 18, en la sede barrial ubicada en Lago Agrio 1400. La convocatoria está dirigida tanto a los residentes del sector como a funcionarios municipales, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y buscar respuestas ante una situación que preocupa a la comunidad.

Según se informó, durante la reunión se redactará una nota que será puesta a consideración de los vecinos para su firma. El documento buscará dejar constancia del reclamo y contribuir a impulsar medidas frente a inconvenientes ocasionados por la falta de responsabilidad de algunos propietarios.