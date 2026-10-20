Claudio Larraza recibió a los estudiantes de la EPET N.º 10 que ganaron en Misión Domuyo

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, recibió a los estudiantes de tercer año de la EPET N.º 10 que obtuvieron el primer puesto en la categoría Cohetes de Agua del certamen provincial Misión Domuyo.
El encuentro se realizó durante un desayuno de reconocimiento, en el que los jóvenes compartieron con el jefe comunal la experiencia y el resultado alcanzado en la competencia, que propone desafíos vinculados con la tecnología espacial.
Los estudiantes se destacaron por el trabajo en equipo, la creatividad y la aplicación de conocimientos técnicos y científicos para resolver el desafío planteado.