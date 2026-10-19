Vaca Muerta: aprueban inversiones por más de US$ 15.440 millones para impulsar la producción y las exportaciones

Las iniciativas contemplan obras de procesamiento, transporte y exportación de hidrocarburos, además de la perforación de nuevos pozos y la ampliación de la infraestructura energética en Neuquén y Bahía Blanca.

El Gobierno nacional aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de tres proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, con inversiones que superan en conjunto los US$ 15.200 millones. Las iniciativas contemplan obras de procesamiento, transporte y exportación de hidrocarburos, además de la perforación de nuevos pozos y la ampliación de la infraestructura energética en Neuquén y Bahía Blanca.

El anuncio se conoció en coincidencia de la visita del presidente Javier Milei a Neuquén y comprende dos proyectos de Transportadora de Gas del Sur (TGS), por más de US$ 3.200 millones, y una iniciativa de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) junto con Pluspetrol, que prevé una inversión de US$ 12.000 millones en el área Bajo del Choique-La Invernada.

TGS: infraestructura para procesar y exportar líquidos del gas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación de dos proyectos de TGS destinados al procesamiento, transporte y exportación de líquidos del gas natural, conocidos como NGLs. Según informó el funcionario, las iniciativas demandarán una inversión superior a los US$ 3.200 millones y podrían generar alrededor de 19.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.

Uno de los emprendimientos se desarrollará en Tratayén, Neuquén, e incluye infraestructura para separar los líquidos del gas natural. El segundo contempla la construcción de un ducto de 577 kilómetros para transportar esos productos hasta una planta en Bahía Blanca, donde serán fraccionados y acondicionados para su exportación.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por el ministro, las instalaciones entrarían en funcionamiento a partir de 2030 y aportarían aproximadamente US$ 1.100 millones anuales en exportaciones.

Las obras buscan ampliar la capacidad de procesamiento y evacuación de la producción de Vaca Muerta, en un contexto de expansión de la actividad hidrocarburífera y de búsqueda de nuevos mercados para los recursos energéticos argentinos.

GyP y Pluspetrol: US$ 12.000 millones para Bajo del Choique-La Invernada

A través de la Resolución 1808/2026, el Gobierno nacional aprobó la adhesión al RIGI del proyecto de GyP y Pluspetrol para la exploración, producción, tratamiento y transporte de hidrocarburos en el área Bajo del Choique-La Invernada, en Neuquén.

La iniciativa fue incorporada al régimen como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp), dentro del sector Petróleo y Gas. El plan contempla una inversión de US$ 12.000 millones, orientada a ampliar la producción de hidrocarburos no convencionales y fortalecer la capacidad exportadora de la cuenca neuquina.

El desarrollo prevé la perforación de más de 600 pozos horizontales, la construcción de cuatro plantas de tratamiento y procesamiento, denominadas instalaciones EPF, y la ejecución de oleoductos y gasoductos para transportar la producción.

Una vez alcanzado su máximo desarrollo, el proyecto apunta a una capacidad de producción de hasta 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos de gas por día. También contempla instalaciones para el almacenamiento y transporte de los hidrocarburos, además del tratamiento y la disposición final del agua asociada a la producción.

Dos etapas para alcanzar la capacidad máxima

El desarrollo de Bajo del Choique-La Invernada se organizará en dos fases. La primera estará concentrada en el sector sur del área e incluirá la construcción de dos plantas y las instalaciones necesarias para alcanzar una producción de 50.000 barriles diarios de petróleo y seis millones de metros cúbicos de gas por día.

En una segunda etapa, las inversiones avanzarán sobre el sector norte, con infraestructura adicional destinada a duplicar la capacidad productiva y alcanzar los objetivos previstos para el conjunto del emprendimiento.

El proyecto tiene un horizonte de desarrollo de 25 años y apunta a consolidar una plataforma de producción de gran escala, tanto para el abastecimiento del mercado como para la exportación de hidrocarburos y sus derivados.

Vaca Muerta, en el centro de la estrategia exportadora

La aprobación de las tres iniciativas representa un volumen de inversión superior a los US$ 15.200 millones y apunta a ampliar distintos eslabones de la cadena energética: desde la exploración y producción hasta el procesamiento, el transporte y la comercialización internacional.

Mientras los proyectos de TGS se concentran en el aprovechamiento de los líquidos del gas natural y su salida hacia los mercados externos, el emprendimiento de GyP y Pluspetrol prevé un desarrollo de largo plazo con capacidad para incrementar significativamente la producción de petróleo y gas.

Las iniciativas se inscriben en la estrategia nacional de ampliar la infraestructura energética y aprovechar el potencial de Vaca Muerta para incrementar las exportaciones. La ejecución de las obras, sus plazos y el cumplimiento de las capacidades previstas serán determinantes para transformar las inversiones anunciadas en mayor producción, actividad económica y generación de divisas.