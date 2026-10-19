Realizan jornadas de concientización por el Día Internacional de la Prevención contra el Cáncer de Mama

En el marco del Día Internacional de la Prevención contra el Cáncer de Mama y las acciones del «Mes Rosa», se pusieron en marcha jornadas de visibilización e información en puntos de alta circulación ciudadana.
Durante el turno mañana, la actividad se desarrolló en las instalaciones del supermercado La Anónima, mientras que a partir de las 16:00 horas continuará en el mercado Carrefour.
La campaña tiene como objetivo promover la realización del autoexamen mamario y la concurrencia a los centros de salud para los controles correspondientes. En ese contexto, se concretó un acuerdo con la Secretaría de la Mujer que permitirá facilitar 50 mamografías en el Sanatorio Plaza.
Las actividades cuentan con la presencia de personal del hospital, encargado de informar a las vecinas sobre la importancia de realizarse testeos, mamografías y ecografías mamarias para la detección temprana. Según señalaron los coordinadores de la jornada, la propuesta contó con una recepción favorable por parte de las mujeres que se acercaron a consultar.