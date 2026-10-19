Plaza Huincul realizará una nueva jornada de castraciones en el barrio Otaño

Los vecinos interesados en acceder al servicio deberán solicitar un turno previamente a través de WhatsApp

Zoonosis de Plaza Huincul anunció un nuevo operativo en el barrio Otaño, con jornadas destinadas a la atención de perros y gatos. La iniciativa busca acercar los servicios de cuidado animal a los vecinos y promover la salud de las mascotas.

Según el cronograma difundido, la atención para caninos será el miércoles 28 de octubre, mientras que las jornadas para felinos se realizarán el jueves 29 y el viernes 30 de octubre.

Los vecinos interesados en acceder al servicio deberán solicitar un turno previamente a través de WhatsApp, comunicándose al 299 574-4324. La actividad se desarrollará en el sector de Chubut y Antártida Argentina, en el barrio Otaño de Plaza Huincul.