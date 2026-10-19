Inundaciones en Neuquén: el Ejército asistió a vecinos de Covunco Centro

Efectivos de la unidad militar participaron en las tareas de asistencia y colaboraron en la evacuación de dos menores de edad y un adulto.

El Regimiento de Infantería de Montaña 10 desplegó medios logísticos para colaborar con la comunidad de Covunco Centro, luego de las intensas lluvias que provocaron el desborde del arroyo Covunco y sus afluentes.

Ante un requerimiento de evacuación y en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia regional, efectivos de la unidad militar participaron en las tareas de asistencia y colaboraron en la evacuación de dos menores de edad y un adulto.

La intervención se enmarcó en las acciones de apoyo a la comunidad frente a la emergencia hídrica que afectó a la zona, como consecuencia de las precipitaciones registradas.

El operativo permitió articular recursos del Ejército con los organismos de emergencia para responder a la situación y asistir a las personas que necesitaban ser evacuadas.