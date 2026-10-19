Homer El Mero Mero estará en Cipolletti y luego terminará en España su gira mundial con “Resurección Tour”

En noviembre hará seis recitales en España luego de su colaboración con Foyone

El músico nacido en Cutral Co renació, porque no hay un cutralquense que se dé por vencido. Después de aquella oscura noche del Párense de Mano 2 cuando tuvo que ser asistido por una sobredosis, el cantante de rap Homer El Mero Mero se internó para sobreponerse a la adicción a las drogas.

Aunque la recuperación de la adicción es un proceso que no se termina y afianzado en la fe en Dios, a principios de 2026 comenzó un tour con Resurección, canción que marcó su regreso. La gira lo llevó por las provincias argentinas pero también por Paraguay, Uruguay, México, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia.

Octubre comenzó con una colaboración con Foyone, del rap español, con quien grabó “Los Perros con los Perros”, un EP que reúne a dos referentes del rap en español para potenciar su música y compartir con sus fans un proyecto profundamente personal. Será el anticipo del viaje de Homer a España, que será en noviembre y tiene previstas seis fechas: Palma de Mallorca (10), Valencia (11), Málaga (12), Sevilla (14), Madrid (16) y Barcelona (17).

Antes de tomar el avión, el rapero estará en el Alto Valle, una presentación en el Círculo Italiano de Cipolleti. Será este 30 de octubre a las 21 h y las entradas se pueden comprar en Tu Entrada (https://www.tuentrada.com/homer-cipolletti?srsltid=AU7gw4XyaRLMJasNcquJPbUrPMqaJQBw_zkerzVZHL1NGMsp93-axEFh)