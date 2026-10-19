Finalizaron en Plaza Huincul las capacitaciones de entrenamiento Funcional y Step

En el marco de las propuestas impulsadas por el Día de la Madre

En Plaza Huincul finalizaron las capacitaciones de entrenamiento Funcional y Step, niveles I y II, destinadas a personas interesadas en ampliar su formación y adquirir nuevas herramientas en el ámbito del fitness.

Las jornadas se desarrollaron en el Club Plaza, en el marco de las propuestas impulsadas por el Día de la Madre, que también incluyeron una capacitación de Buxum Combat Fitness y una másterclass abierta a la comunidad de Buxum y Zumba.

Las instancias de formación estuvieron a cargo de Cristian Hernández, profesor nacional de Educación Física, quien otorgó las certificaciones correspondientes a las personas participantes.