EN MEMORIA DE JUAN CARLOS PARADA

NECROLÓGICA QEPD

“Con profundo dolor y tristeza, despedimos a Juan Carlos Parada, quien deja un vacío inmenso en el corazón de sus seres queridos”.

“Su recuerdo permanecerá vivo en cada momento compartido, en las enseñanzas que dejó y en el cariño de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo”.

“Hoy las palabras no alcanzan para expresar el dolor de su partida. Solo queda agradecer por su vida, por los momentos vividos y por las huellas imborrables que deja en quienes lo amaron”.

“Que descanse en paz y que su recuerdo sea siempre una luz que acompañe a sus papás, hermanos y amigos”.

“Hasta siempre, Juan Carlos. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”.