Empieza otra semana con lluvias en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este lunes una jornada con lluvias déebilese y dispersas, más posibilidad de tormentas en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 17° Centígrados y la mínima de 10°. El viento se presentará del noreste a 24 kilómetros con ráfagas de 29 kilómetros. Para la noche, rotará al este a 19 kilómetros con ráfagas de 19 kilómetros.
El cielo estará en el día con lluvias débiles y dispersas. A la noche se presentará posibles tormentas.
Para el martes se espera una temperatura máxima de 22° y la mínima de 10° Centígrados.