El tango brilló en el 3° encuentro binacional que se hizo en Cutral Co

Formó parte del programa aniversario de Cutral Co.

Una gran milonga de gala permitió el cierre del 3° Encuentro Binacional de Tango, en el centro cultural José H. Rioseco.

La velada reunió música en vivo y baile con artistas de la región y los fieles amantes de la música ciudadana, tanto de aquí como de Valdivia, Chile.

La noche contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, concejales e integrantes del Ejecutivo municipal, y estuvo marcada por momentos significativos, como el intercambio de presentes con la delegación chilena y el emotivo reconocimiento a la familia de Jorge Antonio Pocraiaz, en homenaje a su trayectoria y aporte a la cultura del tango en Cutral Co.

La música y el baile fueron protagonistas con las presentaciones de la Orquesta San Osvaldo, Típica Splendid y Neuquén Tango, junto a la participación de la cantante Sofía Quezada Yáñez y una destacada exhibición de los campeones mundiales de tango Florencia Zárate y Guido Palacios.