El Club Alianza no renovará el alquiler con la Iglesia Universal y recuperará el espacio en diciembre

La decisión responde al bajo canon locativo establecido en el acuerdo

La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Alianza informó que decidió no renovar el contrato de alquiler del inmueble ubicado en la avenida C.H. Rodríguez, junto a la sede de la institución, actualmente ocupado por la Iglesia Universal.

De acuerdo con lo expresado por la dirigencia, la decisión responde al bajo canon locativo establecido en el acuerdo, el cual consideran inferior al valor real de la propiedad e inconveniente para los intereses económicos de la entidad. Desde la conducción aclararon que el convenio fue firmado durante gestiones anteriores y que la administración actual debió respetar las condiciones acordadas.

En cumplimiento de la cláusula sexta del contrato, se aplicará una prórroga de 30 días a contar desde el 1 de noviembre de 2026. En consecuencia, el inmueble deberá quedar a disposición del club a partir del 1 de diciembre de 2026.

Con la recuperación de este espacio, las autoridades de la institución proyectan desarrollar nuevas actividades, proyectos y beneficios para los socios.