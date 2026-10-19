Comenzó la semana universal del Arte MEGA-ARTE 2026 en Cutral Co

Las actividades se desarrollarán entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre

Este lunes comenzó en Cutral Co la Semana Universal del Arte Interinstitucional MEGA-ARTE 2026, una iniciativa que busca promover la expresión artística, la creatividad y el trabajo colectivo entre estudiantes de distintas instituciones educativas.

La apertura se realizó en el Salón Arnoldo Janssen, con la presencia del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, quien compartió la jornada con estudiantes, docentes y coordinadores de la propuesta.

Durante el acto, Rioseco destacó la importancia del arte como herramienta para fortalecer la identidad cultural y valoró la participación de la comunidad educativa. “Estoy muy contento de compartir con los profesores, con los chicos y con los coordinadores esta Semana del Arte, esta expresión que necesitamos para construir nuestra cultura, nuestra identidad”, expresó.

Por su parte, Roxana Escobar, supervisora de Educación Visual y Plástica de Cutral Co, Plaza Huincul, Piedra del Águila y Picún Leufú, informó que la iniciativa alcanzará a aproximadamente 8.500 estudiantes de los niveles inicial, primario y educación especial.

Las actividades se desarrollarán entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre, con la participación de establecimientos educativos de las cuatro localidades y propuestas organizadas en los turnos mañana y tarde.