Cinco emprendimientos culturales neuquinos recibieron $34 millones en créditos

La asistencia fue otorgada mediante las líneas “Invertimos en Cultura, Creamos Futuro” e “Industrias Culturales”

Cinco emprendedores culturales de Neuquén capital, Centenario, San Martín de los Andes y Junín de los Andes recibieron créditos por un total de 34 millones de pesos para fortalecer sus proyectos productivos.

La asistencia fue otorgada mediante las líneas “Invertimos en Cultura, Creamos Futuro” e “Industrias Culturales”, impulsadas por la Secretaría de Cultura del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, en articulación con el IADEP.

Los fondos permitirán adquirir una pantalla LED para servicios de eventos, equipamiento informático para producción audiovisual, tornos y herramientas para talleres de cerámica, un horno de alta temperatura y maquinaria para escultura y herrería artística.

Los créditos alcanzaron a Jorge Horacio Valenzuela, Mariano Rivanera, Fabiana Andrea Hartlich, Ángela Mariana Taboada y David Ismael Contreras, cuyos emprendimientos abarcan actividades vinculadas con la producción audiovisual, sonido e iluminación, cerámica, vitrofusión, artesanías y herrería.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas herramientas buscan fortalecer la profesionalización del sector cultural, ampliar la capacidad productiva y generar nuevas oportunidades de trabajo en distintas localidades neuquinas.

Las personas interesadas en acceder a estas líneas de financiamiento pueden realizar consultas vía WhatsApp al 299 4131059.