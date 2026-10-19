Becas Gregorio Álvarez: la segunda convocatoria para el nivel superior recibió más de 2.800 solicitudes

Hasta el momento, 438 beneficios fueron aprobados y el resto continúa en evaluación.

La segunda convocatoria del año del Plan de Becas Gregorio Álvarez para el nivel Superior cerró con 2.812 solicitudes de estudiantes de toda la provincia de Neuquén. Hasta el momento, 438 beneficios fueron aprobados y el resto continúa en evaluación.

Del total de postulaciones, 1.449 corresponden a carreras terciarias y 1.363 a universitarias. El programa está destinado a quienes cursan los dos últimos años de sus carreras, con el objetivo de acompañar la continuidad educativa y facilitar la graduación.

La región Confluencia concentró la mayor cantidad de solicitudes, con 1.095. Le siguieron Pehuén, con 511; Alto Neuquén, con 421; la Comarca, con 362; Los Lagos del Sur, con 224; Vaca Muerta, con 126; y Limay, con 54 solicitudes.

Desde el Ministerio de Educación provincial informaron que quienes obtuvieran la aprobación antes del 18 de octubre cobrarían la beca alrededor del día 20 de ese mes.