Ruta 23: inaugurarán en enero el asfalto entre Aluminé y Villa Pehuenia

La obra incluye un nuevo puente sobre el arroyo Rebolledo.

El gobernador Rolando Figueroa anunció que el 20 de enero se inaugurará la pavimentación de la Ruta Provincial 23 entre Aluminé y Villa Pehuenia. La obra incluye un nuevo puente sobre el arroyo Rebolledo.

Durante una recorrida por los trabajos, el mandatario informó que los 38 kilómetros del primer tramo ya están completamente asfaltados, mientras que continúan las tareas entre Puesto Jara y Litrán, con avances en la colocación de la carpeta asfáltica a la altura de Bajada de los Ñires.

La obra busca mejorar la conectividad entre las localidades de la región del Pehuén, fortalecer el turismo y facilitar la vinculación con los pasos internacionales de Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal.

Los trabajos forman parte del Plan Vial Neuquén 2026, destinado a mejorar la infraestructura y la integración territorial de la provincia.