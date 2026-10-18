Restablecieron la circulación en la Ruta Provincial 5

Luego de que disminuyera el caudal del arroyo Carranza.

El tránsito vehicular fue habilitado nuevamente este domingo 18 de octubre en la Ruta Provincial Nº 5, a la altura del Puente Carranza, luego de que disminuyera el caudal del arroyo Carranza.

La información fue comunicada a las 14.04, cuando se confirmó el restablecimiento de la circulación en ese sector, que había estado sujeto a restricciones preventivas por las condiciones del curso de agua.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que, ante un nuevo incremento del caudal del arroyo, podrían implementarse cortes preventivos e intermitentes para garantizar la seguridad de los usuarios.