Plaza Huincul fue sede de la final regional de la Liga Robótica Neuquina

El encuentro reunió a más de 360 niños, niñas y jóvenes

Plaza Huincul fue escenario de una jornada dedicada a la robótica y al talento joven con la realización de la final de la Región Comarca Petrolera de la Liga Robótica Neuquina.

El encuentro reunió a más de 360 niños, niñas y jóvenes de Plaza Huincul, Cutral Co y Sauzal Bonito, quienes participaron de distintas propuestas vinculadas con la tecnología, la innovación, la creatividad y el trabajo en equipo.

La competencia representó una experiencia inédita para la región, que por primera vez fue sede de un encuentro de robótica de estas características. La propuesta permitió que estudiantes y jóvenes pudieran poner en práctica sus conocimientos, desarrollar nuevas habilidades y compartir experiencias con otros equipos.

Durante la jornada se disputaron distintas categorías de competencia. En Fútbol Robótico, el primer puesto fue para Messi Campeón, seguido por Los Patiños y Equipo Messi.

En Mini Sumo Radiocontrolado Infantil, el podio quedó conformado por Chispa, en el primer lugar; Diodito, en el segundo; y Godzila, en el tercero.

En la categoría Mini Sumo Radiocontrolado Juvenil, Cairen obtuvo el primer puesto, mientras que Pumita quedó segundo y Mecatronix RC, tercero.

Por su parte, en Mini Sumo Autónomo Juvenil, el primer lugar fue para Bocchibot, seguido por Ares y Craz.

La jornada convocó también a docentes, equipos y organizadores, que acompañaron el desarrollo de las distintas instancias de la competencia y contribuyeron a generar un espacio de aprendizaje y participación para las nuevas generaciones.