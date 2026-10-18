Petrogas S.A. entregó un horno eléctrico al Destacamento de Tránsito de Filli Dei Norte

El aporte busca mejorar las instalaciones y las condiciones de trabajo de los efectivos que prestan servicio diariamente en el destacamento.

La empresa Petrogas S.A. realizó la entrega formal de un horno eléctrico al Destacamento de Tránsito de Fili Dei Norte, con el objetivo de contribuir a las necesidades cotidianas del personal policial que cumple funciones en la dependencia.

El aporte busca mejorar las instalaciones y las condiciones de trabajo de los efectivos que prestan servicio diariamente en el destacamento.

Durante la entrega, participaron Roberto Quezada, vicepresidente de la firma, y Darío Hernández, gerente de Compras, quienes compartieron un encuentro con los integrantes de la dependencia policial.