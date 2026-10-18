Octubre Rosa: convocan a una caminata recreativa en el barrio Parque Este

En el marco de Octubre Rosa, el próximo 19 de octubre, a las 15, se realizará una caminata recreativa en el barrio Parque Este, con el objetivo de promover la concientización y la prevención del cáncer de mama.
La iniciativa invita a la comunidad a participar de una jornada de encuentro y actividad física, para acompañar la difusión de información sobre la importancia de la detección temprana y los controles médicos periódicos.
La actividad tendrá como punto de referencia el barrio Parque Este y busca sumar a vecinos y vecinas a una propuesta que combina recreación, participación comunitaria y concientización sobre la salud mamaria.