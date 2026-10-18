Milei llega a Neuquén para inaugurar la Argentina Oil & Gas Patagonia, mientras organizaciones convocan a repudiar su presencia

La presencia presidencial se producirá en un contexto de fuerte impulso a las inversiones vinculadas con Vaca Muerta y a la expansión de la producción de petróleo y gas no convencional.

El presidente Javier Milei viajará este lunes 19 de octubre a la provincia de Neuquén para participar de la inauguración oficial de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, una de las principales exposiciones de la industria energética del país.

Según información difundida por fuentes de la Presidencia de la Nación, el mandatario aterrizará en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde será recibido por el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, junto con directivos y representantes de las principales empresas petroleras que participan de la exposición.

Luego de la recepción, Milei y las autoridades mantendrán una reunión privada en la que se prevé abordar la agenda hidrocarburífera de la provincia y el avance de los principales proyectos vinculados con Vaca Muerta.

Posteriormente, el Presidente se trasladará al Espacio DUAM, donde se desarrolla la AOG Patagonia 2026. Allí brindará un discurso en el Auditorio Tromen, participará del tradicional corte de cintas y recorrerá los stands de la exposición antes de emprender el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Vaca Muerta y las inversiones, en el centro de la agenda

La presencia presidencial se producirá en un contexto de fuerte impulso a las inversiones vinculadas con Vaca Muerta y a la expansión de la producción de petróleo y gas no convencional.

En ese escenario, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) constituye una de las principales herramientas impulsadas por el Gobierno nacional para atraer capitales destinados a proyectos de gran escala.

De acuerdo con la información proporcionada, en Vaca Muerta ya existen proyectos aprobados bajo este régimen por unos US$ 21.800 millones, entre los que se encuentran iniciativas de Pluspetrol y Tecpetrol y la infraestructura asociada al oleoducto Vaca Muerta Sur. A su vez, existen solicitudes en trámite que superarían los US$ 77.000 millones, con proyectos como Argentina LNG y el desarrollo Loma La Lata Oil de YPF.

La AOG Patagonia 2026, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina, se desarrolla entre el 19 y el 22 de octubre en el Espacio DUAM de la capital neuquina.

La muestra reúne a más de 400 empresas vinculadas con la producción de hidrocarburos, servicios, infraestructura, proveedores y pymes. Durante las cuatro jornadas se abordarán temas relacionados con la producción no convencional, el transporte de petróleo y gas, los proyectos de exportación y las nuevas tecnologías aplicadas a la industria energética.

Una manifestación frente a la llegada del Presidente

La visita de Milei también generó una convocatoria de rechazo en sectores universitarios. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) difundió un flyer en el que anuncia una movilización para este lunes bajo las consignas “Repudiamos la presencia de Javier Milei en Neuquén” y “Cumplan la Ley de Financiamiento Universitario”.

Según la convocatoria, la concentración está prevista para las 15:30, sobre la ruta, a la altura del acceso al aeropuerto, donde la organización anunció que realizará una conferencia de prensa y una manifestación de repudio.

La actividad se inscribe en el reclamo de sectores de la comunidad universitaria por el cumplimiento de la legislación vinculada al financiamiento de las universidades nacionales.

De esta manera, la llegada de Milei a Neuquén tendrá lugar en un escenario marcado por dos agendas simultáneas: por un lado, la promoción de inversiones, producción y exportaciones vinculadas con Vaca Muerta; por otro, la protesta de organizaciones universitarias que cuestionan las políticas del Gobierno nacional y reclaman mayores recursos para las universidades públicas.

Esta será la segunda visita oficial de Javier Milei a Neuquén como Presidente de la Nación. Su primer antecedente en la provincia se produjo en agosto de 2024, cuando recorrió el área de Loma Campana, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta.