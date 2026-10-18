Herido con un arma blanca en barrio Pampa: está estable

La mujer le habría provocado un corte en la zona del cuello.

Un hombre mayor de edad resultó herido con un arma blanca durante un episodio ocurrido el sábado por la noche en inmediaciones de las calles Maestros Neuquinos y General Paz, en el barrio Pampa.

Según la información aportada por Fiscalía, el hombre se encontraba junto a su pareja, una mujer que se encuentra en situación de calle, cuando se produjo el episodio. En esas circunstancias, la mujer le habría provocado un corte en la zona del cuello.

El hombre fue asistido y trasladado para recibir atención médica. Se encuentra estable, de acuerdo con la información oficial.