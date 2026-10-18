Goleada de Alianza por Copa Neuquén

Le ganó a Los Canales por 6 a 0 como visitante

El equipo de Cutral Co disputó su partido por la cuarta fecha del campeonato frente a Bicicross en Senillosa y fue goleada por 6 a 0 para seguir en lo más alto de su grupo.

En una jornada de calor y ventosa en Senillosa, Alianza tuvo una tarde llena de gol. Luego de sufrir los primeros minutos y con Capdevila salvando una pelota de gol, el equipo de Lencina logró abrir el marcador con un golazo de Joaquín Rikemberg. Luego Bautista Monteseirin convirtió un gol y Alejandro Diaz un doblete para poner el 4 a 0 en los primeros cuarenta y cinco minutos del primer tiempo.

Con el marcador a favor, el segundo tiempo parecía no tener más emociones, pero el árbitro del encuentro expulsó a Uriel Cerda por un supuesto codazo y Bicicross intentó descontar. Alianza no se resignó a seguir atacando y con goles de Bauitasta Monteseirin y Alejandro Diaz cerró la goleada por 6 a 0 .

Alianza lidera su grupo con 10 puntos, Unión Vecinal se ubica segundo con 6 puntos, Bicicross quedó tercero con 5 puntos y cierra el grupo con 1 punto Los Canales.