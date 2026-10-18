Estudiantes de la escuela N.º 137 fueron concejales por un día en Cutral Co

Estudiantes de 7.º “A” de la escuela primaria N.º 137 visitaron el Concejo Deliberante de Cutral Co en el marco del programa “Las Escuelas Visitan el Concejo”, acompañados por sus docentes Yoana González y Natalia Rañil.
Durante la jornada, los chicos conocieron el funcionamiento de la institución y plantearon inquietudes sobre el arreglo de calles, el alumbrado público, la extensión del gas natural y los protocolos de evacuación ante fenómenos naturales.
También expusieron necesidades de su escuela, entre ellas la instalación de un pasamanos en el patio y dispensers de agua.
El presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, destacó la importancia de generar espacios de participación para que los estudiantes puedan debatir, compartir ideas y proponer soluciones para su comunidad.