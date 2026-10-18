Cutral Co firmó un convenio para adjudicar 40 lotes a trabajadores de la UTN

Rioseco destacó que el municipio lleva adelante un programa de entrega de terrenos en los barrios Parque Este y Unión, y remarcó la importancia de la intervención del Estado para garantizar el acceso a la tierra.

l intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, firmó este sábado un convenio con la decana de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional del Neuquén (UTN-FRN), Patricia González, para la adjudicación de 40 lotes destinados a trabajadores de esa institución educativa.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la tierra y avanzar en las posibilidades de construcción de viviendas propias para las familias beneficiarias.

Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; el vicedecano de la UTN-FRN, Henry Torrico; concejales y funcionarios del Ejecutivo municipal.

Durante la firma, Rioseco destacó que el municipio lleva adelante un programa de entrega de terrenos en los barrios Parque Este y Unión, y remarcó la importancia de la intervención del Estado para garantizar el acceso a la tierra.

“Para nosotros, la tierra, como la educación, es un problema de Estado y es un problema político, es un problema del ser humano”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, sostuvo que la adjudicación de los terrenos constituye una primera etapa y planteó la necesidad de avanzar posteriormente en el acceso a la vivienda. “La adjudicación de los terrenos representa un primer paso, pero el segundo paso tiene que ser la vivienda”, afirmó.

Más de 5.000 lotes entregados

El intendente también hizo hincapié en la necesidad de garantizar una distribución equitativa de los terrenos y evitar la especulación inmobiliaria. Según indicó, el municipio ya entregó más de 5.000 lotes en la ciudad.