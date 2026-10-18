Cutral Co abrió el encuentro Binacional de Tango con un seminario y una milonga

La actividad comenzó en el Hall Foyer del Centro Cultural José H. Rioseco, con la participación de una delegación de 32 personas provenientes de Valdivia, Chile, junto con bailarines de Neuquén y Río Negro.

El Centro Cultural José H. Rioseco fue escenario de la primera jornada del Encuentro Binacional de Tango, que reunió a bailarines y aficionados de Argentina y Chile. La programación continuará con una gran gala que incluirá orquestas y agrupaciones de la región.

La actividad comenzó en el Hall Foyer del Centro Cultural José H. Rioseco, con la participación de una delegación de 32 personas provenientes de Valdivia, Chile, junto con bailarines de Neuquén y Río Negro.

La primera jornada incluyó un seminario dictado por los profesores de Buenos Aires Guido Palacios y Florencia Zárate, seguido de una milonga en la que los participantes compartieron su pasión por la danza ciudadana.

El coordinador de Cultura del Municipio de Cutral Co, Cristian Garce, anticipó que la programación tendrá como uno de sus principales atractivos la gala prevista para este sábado, con la presentación de la Orquesta San Osvaldo, La Típica Splendid y Neuquén Tango, además de otras sorpresas.

“La propuesta está abierta a toda la comunidad”, destacó el funcionario, al invitar a los vecinos a sumarse a las actividades.

Por su parte, Guido Palacios explicó que el seminario busca trabajar los pasos milongueros y acercar a más personas a estos espacios de encuentro. “La idea es trabajar pasos milongueros y reclutar gente para las milongas”, señaló.

Florencia Zárate, en tanto, puso el acento en la identidad cultural de esta danza. “El tango es un caminar y un abrazo”, expresó, y remarcó la importancia de preservar su esencia más allá de las competencias.

“Más allá del campeonato que hay, queremos que no se olviden de la esencia y cultura del tango”, sostuvo.

De esta manera, el Encuentro Binacional de Tango comenzó con una propuesta que combina formación, baile y tradición, y que busca fortalecer los lazos culturales entre Argentina y Chile a través de una de las expresiones más representativas de la música y la danza rioplatense.