Viviendas, gimnasio, pileta preolímpica y sede vecinal: así será el nuevo Parque Perito Moreno

El intendente Larraza agradeció al Concejo Deliberante que votaran a favor de construir un predio para adultos mayores "porque está cerca del hospital"

El intendente Claudio Larraza agradeció al Concejo Deliberante que votaran a favor de construir las viviendas para el complejo de adultos mayores en el predio conocido como Perito Moreno.

El enorme espacio verde ubicado a la vera del canal colector Zapala y dentro del barrio Universitario ha sido objeto de muchos proyectos y múltiples frustraciones. Nunca funcionó totalmente como el espacio deportivo integral para el que fue reservado el lugar y desde hace varias gestiones municipales es escenario de marchas y contramarchas.

Se construye allí un gimnasio y se retiró toda la forestación durante la gestión de Gustavo Suárez, lo que generó múltiples inconvenientes con el viento para los vecinos del barrio Mosconi. Finalmente la forestación fue restituida y tras varias auditorías y modificaciones, la obra del gimnasio se retomó y avanzó.

También está en fase final la construcción de la sede del barrio Universitario y todavía queda pendiente de realización e inicio la construcción de la pileta preolímpica y de las viviendas para los adultos mayores.

“Los espacios que va tener este complejo (de viviendas para adultos) es maravilloso, de muy buena calidad, así que muy feliz, muy feliz”, dijo el intendente Larraza. que agradeció al gobernador Rolando Figueroa y al Concejo Deliberante. “Agradecer a todo el cuerpo legislativo, a los concejales que tuvieron la amabilidad de elegir el lugar y de votar el lugar para que se construya en el Perito Moreno, un lugar de la intersección de la avenida Cordoba y Screiber porque es importante que esté cerca del hospital”, detalló el jefe comunal.

Larraza también resaltó el apoyo de los vecinos que reconocen “el trabajo que se hace para el desarrollo, el crecimiento de Plaza Huincul, todo lo que ello implica porque se vienen años venideros muy buenos, sobre todo en material laboral” por el desarrollo del Proyecto GNL a nivel nacional e internacional con epicentro productivo en Huincul y Cutral Co.