Un fuerte choque se registró en la madrugada en Cutral Co

En principio solamente provocó daños materiales pero las personas involucradas no debieron ser asistidas de urgencia, aunque si presentaban golpes.
El incidente vial ocurrió sobre la avenida Carlos H. Rodriguez e Yrigoyen, justo antes de cambiar de nombre. Los protagonistas fueron una camioneta marca Fiat y un vehículo Fiat 147 y habría sido por alcance.
Aunque no hubo información oficial de la División Tránsito, el vehículo menor impactó de atrás sobre la camioneta, que habría estado estacionada. Luego del impacto hubo un altercado entre los conductores.