Restablecen el tránsito por Arroyo Carranza, ruta 5 rumbo a Rincón de los Sauces

Disminuyó el caudal del arroyo y ya se puede pasar pero con mucha precaución

Desde la empresa que realiza la obra en el sector, se informó a los usuarios que, debido a la disminución del caudal del arroyo Carranza, se ha restablecido la circulación vehicular sobre la Ruta Provincial Nº5, a la altura del Puente Carranza.

Se advierte que, ante un nuevo incremento del caudal del arroyo, podrían realizarse cortes preventivos e intermitentes de la circulación, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

Se solicita circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra.

📢 Se recomienda permanecer atentos a las actualizaciones que se comunicarán a través del canal de Whatsapps, lo encuentran como Puente Carranza