¿Qué páginas deberías consultar para mantenerte informado sobre posibles tormentas?

Con la persistencia del fenómeno natural El Niño que provoca la persistencia de lluvias en el país y la región, es necesario tener agendadas fuentes de información confiables para no caer en rumores infundados.
Desde Cutral Co al Instante recomendamos consultar:
Servicio Metereológico Nacional
La página del Servicio Metereológico Nacional permite conocer el pronóstico del día, a 7 días y también a 14 días, hay que buscar la ciudad en el buscador o permitir que el sitio acceda a tu ubicación.
Además en la pestaña de alertas, podés ver el mapa para saber si está vigente alguna advertencia relacionada con tormentas, lluvia, viento.
Redes de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo
Es el organismo del gobierno provincial que mantiene actualizado el sistema de alertas metereológicas pero además informan sobre estado de rutas y otras acciones relacionadas con la asistencia de personas en toda la provincia.
Además aconsejamos seguir a estos canales de Whatsapps
Estado de rutas neuquinas, es de Vialidad Nacional y publican cómo están los pasos fronterizos y si hay restricciones. Lo podés seguir acá 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vakr9GiIyPtaTYFeIe2J
Y si viajás para Rincón de los Sauces, con la persistencia de las lluvias hay problemas con la circulación en la ruta 5, a la altura de Arroyo Carranza. Y en este canal actualizan la situación de la obra desde la empresa. Seguilo acá 👉 https://whatsapp.com/channel/0029VbDq0E12phHR0niFew3t