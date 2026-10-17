¿Qué páginas deberías consultar para mantenerte informado sobre posibles tormentas?

Estas son nuestras recomendaciones para no caer en rumores infundados o falsos

Con la persistencia del fenómeno natural El Niño que provoca la persistencia de lluvias en el país y la región, es necesario tener agendadas fuentes de información confiables para no caer en rumores infundados.

Desde Cutral Co al Instante recomendamos consultar:

La página del Servicio Metereológico Nacional permite conocer el pronóstico del día, a 7 días y también a 14 días, hay que buscar la ciudad en el buscador o permitir que el sitio acceda a tu ubicación.

Además en la pestaña de alertas, podés ver el mapa para saber si está vigente alguna advertencia relacionada con tormentas, lluvia, viento.

Es el organismo del gobierno provincial que mantiene actualizado el sistema de alertas metereológicas pero además informan sobre estado de rutas y otras acciones relacionadas con la asistencia de personas en toda la provincia.

Además aconsejamos seguir a estos canales de Whatsapps

Estado de rutas neuquinas, es de Vialidad Nacional y publican cómo están los pasos fronterizos y si hay restricciones. Lo podés seguir acá 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vakr9GiIyPtaTYFeIe2J

Y si viajás para Rincón de los Sauces, con la persistencia de las lluvias hay problemas con la circulación en la ruta 5, a la altura de Arroyo Carranza. Y en este canal actualizan la situación de la obra desde la empresa. Seguilo acá 👉 https://whatsapp.com/channel/0029VbDq0E12phHR0niFew3t