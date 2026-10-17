¿Qué anuncia el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul?

Desde el Servicio Metereológico nacional se anunció para este sábado una jornada con cielo cubierto en la comarca petrolera. La lluvia ¿dará un respiro?. En principio, se hará presente durante la tarde, con una probabilidad del 40%.
La temperatura máxima subirá un poco, será de 19° Centígrados y la mínima de 12°. El viento se presentará del noreste a 23 kilómetros con ráfagas de 31 kilómetros de velocidad. Para la noche, seguirá desde el noreste a 13 kilómetros con ráfagas de 22 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y continuará así a la noche.
Para el domingo se espera una temperatura máxima de 23° y la mínima de 11° Centígrados.