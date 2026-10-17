Neuquén nuevamente elegirá gobernador con sufragio electrónico, se publicó la licitación ¿se vota en febrero?

El 22 de octubre se hace la apertura de sobres y quedará definido el proveedor. Solamente resta confirmar qué día convocará a elecciones el gobernador Figueroa

Finalmente no solo Gaido pensó en el 14 de febrero como fecha de elecciones, también Rolando Figueroa. En este medio se especuló con la posibilidad de que el intendente de Neuquén capital adelante las elecciones para hacerlo en soledad, pero al parecer eso no va a ocurrir: el municipio de Neuquén y la provincia elegirían gobernantes en el segundo mes de 2027.

El viernes se publicó la licitación para contratar el sistema electrónico de emisión de sufragio, con boleta única (BUE), que imprime un papel con los candidatos que uno eligió. La semana que viene se van a abrir los sobres pero hay una sola empresa certificada en Argentina para este servicio.

Entonces en octubre ya estará listo el proceso de selección del proveedor del sistema electrónico, lo que abona la idea de que se votará en febrero. Pero solamente estará confirmado si antes del 15 de noviembre está firmado el decreto de convocatoria.

Algunos partidos ya se alistaron, Primero Neuquén hizo su reunión partidaria el martes, La Libertad Avanza reunió a sus referentes este viernes. El PJ aprovechó la conmemoración del 17 de octubre, día de la lealtad peronista, para reagruparse aunque con suerte dispar.

Quedan pesos pesados, Comunidad, MPN, El Frente y la Participación Neuquína, UCR, para definir o no definir candidatos. Por ahora solamente especulaciones.

El gobierno publicó, mientras tanto, la licitación para contratar las máquinas de sufragio por un monto de 6.100 millones de pesos. La apertura de sobres se hará el 22 de octubre a las 10 h en la dirección general de compras y contrataciones del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, ubicada en Belgrano 398 de Neuquén capital.

Si provincia vota en febrero, Plaza Huincul votará en mayo porque debe hacerlo 90 días antes o después. Y Cutral Co sigue siendo una incógnita, lo resolverá el intendente Ramón Rioseco seguramente en función de los resultados de febrero.