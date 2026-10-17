Microtráfico: Allanaron la vivienda de Contreras, encontraron drogas y secuestraron una camioneta

El operativo concluyó con la imputacion de un hombre de 62 años y una mujer de 32 años

La División Antinarcóticos realizó allanamientos en una vivienda del barrio Otaño tras recibir información de que se estaban vendiendo drogas.

La investigación comenzó el pasado 18 de septiembre y desde entonces la policía certificó movimientos relacionados con la venta y otras dos viviendas que eran utilizadas como punto de ocultamiento y fraccionamiento.

Con las pruebas recolectadas, se elevaron a la fiscalía de Microtráfico que habilitó el allanamiento de las tres viviendas. Cuando terminaron, la policía incautó estupefacientes, principalmente dosis de cocaína, dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares, un posnet de Mercado Pago y un vehículo tipo Pick-Up.

La información oficial indica que se inició una causa a dos personas, un hombre de 62 años y una mujer de 32 años, que sería Suyai Contreras, quien ya tiene varias causas por venta de drogas.

Los procesos judiciales que afrontó le han sido favorables, en principio se desestimó la causa por amenazas contra una fiscal y fue sobreseída en una causa por instigación al homicidio de Javier Charpentier aunque ello posteriormente fue apelado y anulado en mayo pasado pero todavía no se realizó el nuevo juicio.

En las últimas semanas fue protagonista de una denuncia pública, luego de que se divulgaran videos de torturas en la Unidad Penitenciaria 22 contra su hermano. Este medio quiso corroborar la denuncia pero se informó desde Fiscalía que Contreras no había aceptado ser trasladada hasta las oficinas judiciales para radicarla. Finalmente el caso quedó únicamente en una denuncia pública.