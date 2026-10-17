La UOCRA podría tener su propio centro de formación laboral en Cutral Co, con apoyo de Juan Sepúlveda

Hidenesa tiene un lugar que podría ceder para construir un Centro de Formación, con participación del CPE y UOCRA

El diputado provincial, Juan Sepúlveda, recibió a la ministra de Educación, Soledad Martinez, para recorrer un predio que está en estado de abandono y que pertenece a la empresa Hidenesa.

Allí se propuso la construcción de un Centro de Formación Profesional, como el que la Fundación de UOCRA tiene en Neuquén capital. “El objetivo es brindar herramientas de formación y capacitación a nuestra comunidad, preparándonos para los desafíos y las oportunidades que traerá el desarrollo del sector hidrocarburífero”, dijo Sepúlveda y agradeció el apoyo para esta idea del secretario general del gremio, Víctor Carcar y del referente local, Natalio Benavidez.

La ministra recorrió lo que ya está construido en el predio junto con titular del Distrito Educativo II, Sergio Iril. Se hará un relevamiento para saber qué sirve de lo que ya está hecho y cómo podría transformarse en un centro educativo. “Este espacio es de Hidenesa, hay una inversión que quedó parada y nos proponemos recuperar, porque son recursos de todos los neuquinos y después porque son necesarios los espacios de formación para la comarca que se viene, cuando renueve su rol estratégico en el desarrollo hidrocarburífero”, dijo Martínez y agregó “se va a requerir de mano de obra calificada y esa confluencia de factores nos pone en la perspectiva de poner hacer algo lindo acá”.

En el predio hay varias estructuras construidas de mampostería, pisos y paredes pero no hay techo. Y fueron construidas con otra finalidad pero se podría utilizar para un nuevo espacio.