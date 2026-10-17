Empresas locales se acercan a la Universidad Tecnológica Nacional para mejorar oportunidades de cara al GNL

Empresarios recorrieron el Centro de Capacitación y Certificación de Oficios

Desde hace meses, unas 50 empresas se organizaron en una nueva cámara empresarial CEIHA que representa a las pymes de servicios petroleros y generales que son de Cutral Co y Plaza Huincul.

Y con esa perspectiva se reunen con instituciones de distinta índole. En esta semana visitaron el Centro de Capacitación y Certificación de Oficios UTN FRN donde se llevó adelante un recorrido por las instalaciones, aulas y talleres.

La UTN FRN informó que durante el encuentro se dialogó sobre las oportunidades de desarrollo de la Comarca Petrolera, los desafíos de la industria del petróleo y gas y la importancia de generar nuevas propuestas de formación, capacitación y certificación.

Asimismo, se destacó el valor del trabajo articulado entre las empresas, las instituciones y la UTN FRN, fortaleciendo vínculos que permitan responder a las demandas del sector productivo regional.

Por parte de la UTN FRN participó la decana Patricia González, Pablo Mendoza de la coordinación general, Walter Mardones por la secretaría de Vinculación y Ailén Vazquez de la secretaría de Extensión Universitaria y Cultura.