El hospital de Cutral Co sumó una lavadora automática para el sector de Esterilización

La lavadora reduce el riesgo laboral en el sector y mejora la atención de pacientes

Las trabajadoras habían solicitado en múltiples oportunidades la incorporación del equipo que agiliza la tarea y suma seguridad en la realización de las tareas.

Como es sabido, las infecciones y otro tipo de enfermedades transmisibles son el mayor riesgo en el trabajo diario de un hospital, tanto para pacientes como para trabajadores. Muchos de los insumos son descartables pero muchos otros deben someterse a la tarea de esterilización antes de ser reutilizados.

Y para ello se adquirió el equipo. “La obtención de esta lavadora automática representa un avance fundamental para mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer la seguridad y cuidar la salud de cada trabajador, además de contribuir a brindar una atención segura y de calidad a toda la comunidad”, se sostuvo en un comunicado del gremio ATE Salud.

Desde la entidad gremial se detalló que el pedido llevaba tres años de realizado y que finalmente se consiguió.