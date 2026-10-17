Cuidado con la lluvia: motociclistas resbalaron y terminaron debajo de un automóvil

El asfalto está mojado y la adherencia de los neumáticos es más baja, hay que tener precaución

Un incidente vial que terminó sin mayores consecuencias ocurrió esta tarde en Plaza Huincul, sobre la avenida Keidel.

Dos motociclistas derraparon producto de lo mojada que está la calzada y terminaron debajo de un auto estacionado, un Corsa gris que no sufrió mayores daños.

Según testigos circunstanciales, los motociclistas debieron ser asistidos por personas que circulaban por la zona, retiraron la moto que había quedado en el auto y se quedaron con algunos golpes.

Por la persistencia de la lluvia hay que conducir con precaución, disminuir la velocidad y utilizar los frenos lo menos posible para evitar derrapes.