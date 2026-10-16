Qué anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul este viernes

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo cubierto en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 13°. El viento se presentará del noreste a 24 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 25 kilómetros con ráfagas de 33 kilómetros.
El cielo estará cubierto en el día y hacia la noche se mantendrá igual.
Para el sábado se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 10° Centígrados.