Qué anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul este viernes

Las ráfagas serán de 33 kilómetros del sector noreste.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo cubierto en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 15° Centígrados y la mínima de 13°. El viento se presentará del noreste a 24 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 25 kilómetros con ráfagas de 33 kilómetros.

El cielo estará cubierto en el día y hacia la noche se mantendrá igual.

Para el sábado se espera una temperatura máxima de 16° y la mínima de 10° Centígrados.