Proponen reglamentar un sistema obligatorio de guardias veterinarias en Cutral Co

Incluiría los horarios nocturnos pero no sería gratis, cada dueño debería pagar el servicio

El concejal Fabian Godoy presentó en el Concejo Deliberante una ordenanza para crear un sistema oficial de guardias veterinarias en la localidad. Ahora queda por delante el debate con el resto de los ediles y luego con los propios profesionales que ofrecen este servicio.

En los últimos años, los animales domésticos conviven con las personas como parte de la familia. La percepción del lugar que ocupan las mascotas ha cambiado culturalmente y ello a generado nuevas necesidades a cubrir. Una de ellas es el servicio de atención médica veterinaria de urgencia.

En la comarca petrolera funcionaba un sistema organizado por los propios médicos veterinarios que permitía una atención de fin de semana, en un horario fijo que implicaba unas horas por la mañana y otras por la tarde pero no en horarios nocturnos.

Lo que propone el concejal Godoy es una reglamentación que va más allá. Crea un sistema integral de guardias veterinarias “destinado a garantizar la disponibilidad de atención médico-veterinaria para situaciones de urgencia fuera de los horarios comerciales habituales”.

Ello implica horarios nocturnos, guardias que pueden ser activas o pasivas pero siempre con un método de comunicación abierto para el caso de que sea necesaria una intervención de urgencia. El proyecto de ordenanza indica que se considerarán situaciones de urgencia aquellas que razonablemente puedan comprometer la vida, integridad, salud o bienestar del animal y requieran atención profesional sin posibilidad razonable de postergación hasta el siguiente horario comercial ordinario.

Y que las guardias incluyan sábados fuera del horario comercial, domingos y feriados. Se aclara que el municipio no se hará responsable del costo de la atención, sino que los honorarios deberán ser abonados por los dueños de las mascotas. Y que se deberá garantizar el descanso de los profesionales que brinden este servicio.

La propuesta implicará un cambio importante en el funcionamiento de las veterinarias. ¿Vos estás de acuerdo?