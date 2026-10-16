Lifune vuelve a jugar por Copa Neuquén y los equipos de la comarca ya tienen día y horario confirmado

Se juega la tercera fecha de la Copa Neuquén de Lifune luego de la suspensión el pasado fin de semana por las lluvias y hubo en todo el territorio neuquino. Los equipos de Cutral Co y Plaza Huincul jugarán en Primera el día domingo.
Rivadavia y Petrolero juegan frente a los conjuntos zapalinos, Petrolero recibe a Don Bosco en el 30 de Septiembre mientras que Rivadavia visita a Unión en Zapala. En el caso de Alianza, visita a Bicicross en Senillosa con transmisión de 299 Deportes.
Alianza llega como líder al encuentro y se enfrenta a su escolta. Petrolero y Rivadavia cuentan con la misma cantidad de puntos y buscarán recortar distancia al líder Unión de Zapala.