Lifune vuelve a jugar por Copa Neuquén y los equipos de la comarca ya tienen día y horario confirmado

Los tres equipos de la comarca juegan el domingo

Se juega la tercera fecha de la Copa Neuquén de Lifune luego de la suspensión el pasado fin de semana por las lluvias y hubo en todo el territorio neuquino. Los equipos de Cutral Co y Plaza Huincul jugarán en Primera el día domingo.

Rivadavia y Petrolero juegan frente a los conjuntos zapalinos, Petrolero recibe a Don Bosco en el 30 de Septiembre mientras que Rivadavia visita a Unión en Zapala. En el caso de Alianza, visita a Bicicross en Senillosa con transmisión de 299 Deportes.

Alianza llega como líder al encuentro y se enfrenta a su escolta. Petrolero y Rivadavia cuentan con la misma cantidad de puntos y buscarán recortar distancia al líder Unión de Zapala.