La delegación de artes marciales de Cutral Co y Plaza Huincul obtuvo 88 medallas en el Campeonato Mundial IMAT 2026

Visitaron al intendente de Cutral Co y mostraron sus logros

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, recibió a los integrantes de la Academia Internacional Central Training South America Kenpo System (IAKS / Legacy de la Comarca), quienes representaron a Cutral Co y Plaza Huincul en el 10° Campeonato Mundial Abierto de Artes Marciales IMAT 2026, disputado del 9 al 11 de octubre en Buenos Aires.

La delegación finalizó en el primer puesto entre las representaciones participantes al cosechar 88 medallas en un certamen que reunió a 800 competidores de ocho países.

Durante la recepción, el jefe municipal felicitó a los deportistas por las distinciones obtenidas y destacó la importancia del acompañamiento familiar en el desarrollo de los jóvenes. Por su parte, el director de la academia, Carlos Wollman, indicó que el objetivo central de la institución es promover el trabajo en equipo y brindar a los alumnos la experiencia de competir en certámenes de nivel internacional.

En el marco del encuentro, se confirmó que la ciudad de Cutral Co será sede del Segundo Campeonato Panamericano de Artes Marciales, el cual se llevará a cabo del 18 al 22 de noviembre en el Gimnasio Municipal. La competencia cuenta con la participación confirmada de delegaciones provenientes de ocho países. Wollman agradeció el apoyo de la comuna para la organización de la actividad.