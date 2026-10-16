Joaquín Rikemberg regresó a la actividad tras su lesión en la rodilla y sumó minutos en el triunfo de Alianza

El deportista Joaquín Rikemberg volvió a sumar minutos de juego tras atravesar un proceso de recuperación física. El jugador ingresó desde el banco de suplentes de forma imprevista ante la ausencia de un compañero de equipo.
Tras la finalización del partido, Joaquín manifestó su satisfacción por volver a competir y colaborar con sus compañeros en la cancha. Sobre el proceso de rehabilitación, detalló que la etapa resultó exigente, pero que se enfocó en realizar el trabajo adecuado para retornar en buenas condiciones.
En cuanto a su participación en el juego, señaló que efectuó remates al arco y que trabaja de manera progresiva para superar el temor tras la inactividad. Finalmente, el deportista valoró la victoria obtenida y remarcó la importancia de mantener la continuidad de cara al compromiso del próximo fin de semana para buscar un resultado positivo.