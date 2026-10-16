Emanero y el espectáculo aéreo de la Compañía Paway completan la grilla del aniversario de Cutral Co

Estará Angela Leiva el 21 de octubre y Emanero el 22, los dos en el Parque de la Ciudad, entrada libre y gratuita

El municipio de Cutral Co confirmó que Emanero será el número central en el día de los festejos del aniversario de Cutral Co. Pero además se presentará la compañía Paway con un espectáculo de acrobacias aéreas que serán dignas de ver.

La celebración por los 93 años de la ciudad se realizarán el 21 y 22 de octubre. Tal cual se había anunciado, el miércoles desde las 21 h se presentarán bandas locales en el escenario montado en el Parque de la Ciudad y finalizará Angela Leiva, para cantar el feliz cumpleaños a la medianoche.

El jueves 22 a las 10 h será el desfile cívico militar y a las 21 h la compañía Paway presentará el espectáculo Celebre para cerrar una noche a pura música Emanero, entrada libre y gratuita.

Emanero tuvo sus inicios en el rap a principios de los años 2000 y de esa época quedaron los álbumes Bienvenidos a mi mundo y Arjé. Con los años su propuesta musical fue evolucionando hacia un estilo que funciona múltiples estilos, rap, urbano, cumbia, folclore y música romántica. Su estética se caracteriza por los trajes oscuros. Ganó un premio Gardel con “Adicto”.