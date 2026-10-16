El lunes comenzará una nueva edición de la AOG Patagonia, la expo que reúne a toda la industria petrolera

Es una exposición industrial pero también un excelente lugar para recorrer en familia y acercarlos hacia la vida cotidiana de los trabajadores

La exposición se realizará del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Espacio DUAM de Neuquén y se prepara para superarse una vez más en cantidad de expositores, visitantes, actividades y nuevos espacios.

La actividad está pensada para personas que tienen algún tipo de relación con la industria del petróleo y el gas, empresarios, proveedores, trabajadores. Pero es muy interesante recorrerla en familia también, para conocer un poco más de cerca aspectos de la vida cotidiana de las personas que trabajan en la industria, porque se exponen maquinarias, viviendas móviles, herramientas y también ropa de trabajo.

Por otro lado, también es un buen lugar para especializarse. Hay una jornada pensada para jóvenes que quieren ser parte, también para estudiantes que analizan si sumarse o no. Están invitados estudiantes de escuelas técnicas de distintos puntos de la provincia, a partir de un programa que implementa el IAPG (Instituto Argentino de Petróleo y Gas).

Y se desarrollarán múltiples charlas de expositores que muestran su servicio o producto, habrá conversaciones con los CEO de las empresas más importantes y también jornadas técnicas con temas que van desde las habilidades blandas de liderazgo hasta más específicas de la utilización de la IA en la industria.

De cara al inicio de una nueva edición, la AOG Patagonia se consolida como el punto de encuentro más importante de la industria de los hidrocarburos de la región. Empresarios, autoridades nacionales y provinciales, cámaras, especialistas y decisores vuelven a reunirse en el corazón de Vaca Muerta. Además de las más de 400 marcas expositoras que presentarán sus productos, el evento desplegará una intensa agenda de actividades que recorrerá temas estratégicos para el sector. Los visitantes pueden obtener su acreditación sin cargo en el sitio web de la exposición.

En este sentido, el Encuentro con los CEOs ofrecerá un espacio destacado a los números uno del sector, quienes analizarán las oportunidades y los desafíos que presenta el escenario actual. Participarán de este programa representantes de empresas e instituciones como: YPF, Pan American Energy (PAE), Chevron, TotalEnergies, CAPSA, Calfrac, Halliburton, Oldelval, PECOM, Pluspetrol, Tecpetrol, Tenaris, TGN, TGS, Centro Pyme ADENEU, FECENE, GAPP e Ingeniería SIMA.

Por su parte, las comisiones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) ofrecerán una destacada agenda de actividades a lo largo de la exposición. El lunes 19, la Comisión de Sustentabilidad dará inicio al programa junto a ADENEU con la charla “Introducción a la energía: el lugar de Vaca Muerta en las matrices de Argentina y del mundo”. El martes 20, la Comisión de Compliance llevará a cabo el “Taller de Proveedores: herramientas para el fortalecimiento de la gestión de terceros” y la conferencia “Compliance hoy: negocios que crecen, valores que permanecen”. El miércoles 21, en tanto, la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico brindará la presentación “Energía en Argentina y global: contexto, perspectivas y oportunidades”. Por último, el día jueves 22 la Comisión de Recursos Humanos abordará “La IA en la gestión de las personas en la industria”; la Comisión de Sustentabilidad presentará “Una agenda sustentable común para la industria energética”, y la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión ofrecerá el panel “Energía sin etiquetas. Talento y oportunidades en una industria en crecimiento”. Asimismo, la Comisión de Prevención de Daños presentará “La amenaza silenciosa para las instalaciones enterradas”. Para más información sobre los horarios y las salas de estas charlas, ingresar aquí.

A su vez, se sumará un Panel de Financiamiento: “Energía en Argentina y Global: contexto, perspectivas y oportunidades”, bajo la moderación de Daniel Dreizzen. El encuentro contará con la participación de altos ejecutivos de Banco Galicia, Banco Nación, Banco Supervielle y Banco Comafi, quienes expondrán sus perspectivas y las oportunidades de inversión y financiamiento para fortalecer a las empresas de la industria.

Durante la AOG Patagonia también tendrá lugar actividades como la 10ª edición de Jóvenes Oil & Gas, dirigida a los profesionales que recién se inician en la industria; además de la 4° Jornada de Seguridad de Procesos en la Industria de Oil & Gas y la Jornada de Procesamiento y Transporte de Gas. Se trata de iniciativas orientadas a la capacitación profesional y el networking que, a su vez, serán complementadas con la agenda de las Conferencias de los expositores, en las que representantes de toda la cadena productiva del sector presentarán sus últimas novedades en productos y servicios.

Todas estas actividades son de entrada libre y gratuita para todos los visitantes, hasta colmar el aforo.

La Argentina Oil & Gas Expo Patagonia es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina y tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Espacio DUAM de Neuquén.