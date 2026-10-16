El IFD N.º 14 de Cutral Co elegirá a su equipo directivo el 27 de octubre

El Instituto de Formación Docente (IFD) N.º 14 de Cutral Co se prepara para elegir a su nuevo equipo directivo. La Junta Electoral confirmó la oficialización de dos listas, una vez finalizado el período de presentación de impugnaciones.
La Lista Azul-Lila lleva a Ángel Eduardo Contreras como candidato a director, acompañado por Susana Ester Rosales Cura como vicedirectora y Eliana Analía Barrera como secretaria académica. La apoderada es Kimy Gómez.
En tanto, la Lista Verde propone a Viviana Elizabeth Arenada Díaz para la dirección, Alejandra Rayen Martínez Gutiérrez para la vicedirección y Rubén Horacio Ruiz como secretario académico. Sonia Mirna Díaz es la apoderada.
La elección se realizará el 27 de octubre en la sede del IFD N.º 14, donde se definirá quiénes estarán al frente de la institución.