El Hospital Complejidad realizará jornadas de mamografía, PAP y concientización por el Mes Rosa

El servicio de imágenes del Hospital Complejidad llevará a cabo una campaña de prevención y detección temprana del cáncer de mama

El servicio de imágenes del Hospital Complejidad llevará a cabo una campaña de prevención y detección temprana del cáncer de mama en el marco de las actividades comunitarias del Mes Rosa. La iniciativa contempla la entrega de turnos para estudios, controles ginecológicos y acciones informativas.

Las profesionales del área de imágenes, Dahiana Velázquez y Lorena Medel, precisaron que la jornada de atención se desarrollará entre el 19 y el 23 de octubre, con excepción del jueves 22 de octubre por el asueto local de Cutral Co.

Los estudios de mamografía se realizarán en el sector de imágenes en el horario de 8:00 a 12:00 horas. La atención se brindará por orden de llegada, con un cupo de 10 turnos diarios y sin requisito de orden médica previa. Asimismo, recordaron que las mamografías a demanda se encuentran disponibles durante todo el año en la institución.

En forma articulada, el servicio de Ginecología efectuará análisis de Papanicolau (PAP) y dispondrá la atención de un consultorio de patología mamaria los días 21 y 23 de octubre.

De manera complementaria, los centros de atención primaria de la salud de los barrios Brentana y Belgrano desarrollarán talleres de concientización dirigidos a la población.

Indicaciones profesionales Desde el equipo técnico recomendaron que las mujeres inicien los controles mamográficos a partir de los 40 años. A su vez, destacaron el valor del autoexamen mamario para detectar variaciones en la forma, coloración o textura de la mama y realizar la consulta médica pertinente, aclarando que esta práctica preventiva no sustituye el diagnóstico por imágenes.